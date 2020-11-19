Euro
8.98
Dolar
7.58
BIST 100
1,313.02
Altın
1,862.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
logo
Dünya

Türkiye'den Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyarete tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 19.11.2020
Türkiye'den Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyarete tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 501 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız

Benzer haberler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanından Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

ABD Merkez Kuvvetler Komutanından Irak’tan asker çekme kararına üstü kapalı eleştiri

Türkiye'den Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyarete tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'le deniz sınırının çizimi, karadan Ra's en-Nakura noktasından başlayacak

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz

AB: Türkiye ile ilişkilerde dönüm noktasına yaklaşıyoruz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti