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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 11.08.2020
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi.

Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi. 

                    

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