Somalili genç sanatçıların eserleri, Londra'da sanatseverlerle buluştu
Somalili genç sanatçıların eserleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.
İngiltere
Küresel Somali Diasporası (GSD) ve Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen, Somalili sanatçılara ait resim, fotoğraf ve el yapımı eserlerin yer aldığı serginin açılış töreni yapıldı.
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Londra YEE'deki törene Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Somali Eğitim Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir, Somali'nin Londra Büyükelçisi Abdulkadir Hashi, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş ve GSD Başkanı Jawaahir Daahir'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Törende Kensington ve Chelsea İşçi Partisi Belediye Meclis Üyeleri Grubu'nun lideri Kasim Ali de yer aldı.
"Zor zamanlarda Somali'nin yanında duran Türk hükümetine teşekkür ederim"
Somali Başbakan Yardımcısı Jama, açılışta yaptığı konuşmada, Somali diasporasının ülkenin kalkınmasına sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
Türk halkına da teşekkürlerini ileten Jama, şu ifadeleri kullandı:
"Biz, onlara kardeş diyoruz. Bu ilişki hem tarihi hem de muasır bir ilişkidir. Sadece hükümetten hükümete bir ilişkimiz yok. Aynı zamanda kültürel, dini, ticari ve diğer tüm insani faaliyetlerdeki ilişkilerimiz de bizi çok derin şekilde birbirine bağlıyor. Somali diasporasına yönelik çalışmalarda üstlendikleri rol ve zor zamanlarda Somali'nin yanında durduğu için Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum."
"İki ülke arasındaki güçlü bağları diaspora alanında da sürdürmek istiyoruz"
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ertaş da sergiye katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Somali Başbakan Yardımcısı'nın (Jama) da altını çizdiği üzere iki ülke arasındaki ilişkiler hükümetten hükümete ya da devletten devlete olmanın çok ötesinde. İki ulus arasında çok güçlü bağlar bulunuyor ve biz bu güçlü bağları diaspora alanında da sürdürmek istiyoruz." dedi.
Sergide Türkiye mezunu Somalili girişimci Abdinor Dahir de Türkçe konuşma yaptı.
GSD ve Londra YEE işbirliğiyle düzenlenen sergi, Somalili sanatçılara kendilerini ifade etme fırsatı sunarken Londralı sanatseverlere de Somali'nin ve halkının hikayesini tanıtmayı amaçlıyor.
Sergi, 31 Mayıs'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde Londra YEE'de ücretsiz ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.