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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Muhammed Gencebay Gür  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.

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Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

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