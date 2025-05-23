Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Beykoz'da, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Riva Caddesi üzerinde ilerleyen "137" hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü.
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Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.
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İstanbul Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 23, 2025
• Alevler yolcuların da yardımıyla şoför tarafından söndürüldü
• Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu
• Motor kısmında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedihttps://t.co/yvkOncQ3Uf pic.twitter.com/Gr9NHFOJnq