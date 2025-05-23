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Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.

Bu kapsamda öğretmenlerin başvuruları 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Başvuru şartlarına ilişkin görev sürelerinin hesabında 31 Aralık 2025 tarihi esas alınacak.

Atamalar ise 3 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

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