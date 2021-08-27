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Dünya

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından resmi törenle karşılandı.

Mümin Altaş   | 27.08.2021
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Saraybosna

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Musala Caddesi'ndeki Başkanlık Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Komşiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.


Erdoğan ve Komşiç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Komşiç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Komşiç'in heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Aile fotoğrafında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı.

Erdoğan, heyet üyeleriyle baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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