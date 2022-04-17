Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü'nde Pakistanlı 200 yetime iftar verdi
Türk Kızılay, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde 200 Pakistanlı yetim için iftar programı düzenledi.
İslamabad
Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkente 20 kilometre uzaklıktaki Bhara Kahu bölgesinde yetimlerle buluştuklarını söyledi.
Camilo, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" münasebetiyle 200 yetim çocuğa yönelik iftar programı düzenlediklerini ve çocuklarla vakit geçirerek yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.