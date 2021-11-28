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Dünya

Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı

Türk Kızılay, başkent Kabil'in güneyindeki Rişhor Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 28.11.2021
Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı Fotoğraf: Mustafa Melih Ahıshalı/AA

Kabil

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Ferit Ahmet Ziya, AA muhabirine, Kabil ve ülke genelindeki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ziya, "Afganistan'da yönetimin değişmesinden bu yana 220 ton gıda yardımı gerçekleştirdik. Şu an Kabil'in Şirhur ilçesi PD-7 bölgesinde Afgan Kızılay ile belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerine 14 ton gıda yardımı dağıtma çalışmasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yardım çalışmalarını ilerleyen günlerde diğer kentlerde de yapmayı planladıklarını dile getiren Ziya şunları kaydetti:

"Nuristan, Gazni, Bamyan, Daykundi, Lagman, Pervan vilayetlerine de yardımlarımızı gönderdik. Toplam 142 tonluk yardım paketlerimiz, önümüzdeki hafta içerisinde dağıtılmak üzere Afgan Kızılayın depolarında bekletiliyor. Şu an ihtiyaç sahiplerini belirleme çalışmaları sürüyor. Yine Kabil'in içerisinde farklı noktalarda ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız olacak."

Rişhor Mahallesi Muhtarı Zikrullah Seccad da Türkiye ve Türk Kızılaya yardımları için teşekkür ederek, "Afganistan'da çok yoksulluk var. İnsanlar fakirlik nedeniyle çeşitli kentlerden Kabil'e göç ediyor. İnsanların ihtiyaçlarını gidermede sizin yardımlarınız çok önemli." ifadesini kullandı.

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