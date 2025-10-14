Dolar
41.82
Euro
48.56
Altın
4,144.10
ETH/USDT
4,098.80
BTC/USDT
112,627.00
BIST 100
10,316.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan'ın, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarında yeniden çatıştığı bildirildi.

Ayşe İrem Çakır, Şilan Turp  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı Fotoğraf: Hussain Ali/AA

Ankara

Kabil merkezli Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, geçen hafta Afganistan ile Pakistan sınır güçleri arasında yaşanan çatışmalar yeniden alevlendi.

Tolo'ya konuşan Afganistan'ın doğusundaki Host vilayeti valiliği sözcüsü, Afganistan güçlerinin, Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan güçlerine saldırılarda bulunduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pakistan'ın başta saldırıya hazırlandığını ancak "başarısız" olduğunu savunan sözcü, çatışmaların halen sürdüğünü ifade etti.

Karaçi merkezli Geo News'un Pakistan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Afgan güçleri, Kurram bölgesindeki sınır hattında bulunan Pakistan ordusuna "sebepsiz şekilde" saldırdı.

Pakistan ordusunun bu saldırıya "sert şekilde ve anında" karşılık verdiğini belirten kaynaklar, çıkan çatışmada Afganistan'a ait çok sayıda üssün ağır hasar gördüğünü ve bir tankın imha edildiğini öne sürdü.

Kaynaklar, Pakistan ordusunun "yüksek teyakkuz halinde" olduğunu ve ülkeyi olası saldırılara karşı savunmaya hazır bulunduğunu ifade etti.

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma çıkmıştı

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan'da Pencap Eyalet Meclisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler Filistinli gazeteciyi öldürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak
Pakistan: Afgan güçlerinin sınırdaki saldırısında 23 Pakistan askeri öldü

Pakistan: Afgan güçlerinin sınırdaki saldırısında 23 Pakistan askeri öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet