Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,349.11
Altın
1,797.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Ulusal Belediyeler Birliği: Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti,Çağrı Koşak   | 26.07.2021
Tunus Ulusal Belediyeler Birliği: Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı

Tunus

Tunus Ulusal Belediyeler Birliği, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alma kararının, Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için yapılan bir "darbe" olduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said "diyalog çabalarını defalarca reddetmek" ve "karmaşaya neden olmakla" suçlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimine ilişkin "Kararlar Anayasa'ya aykırıdır ve Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Seçilmiş tüm kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin dondurulmasının reddedildiği belirtilen açıklamada, "tüm taraflara Tunus'un ve halkının iyiliği için akıl ve istişareye öncelik vererek uzlaşmacı olma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ülkede "benzeri görülmemiş" olayların yaşandığı vurgulanarak, "meşru ve yasal tüm halk hareketlerine mutlak bir şekilde destek verildiği" kaydedildi.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de bir işletmeci iş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı astı
New York şehri çalışanlarına Kovid-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi

Benzer haberler

Tunus Başbakanı Meşişi, Cumhurbaşkanı'nın yeni bir isim ataması halinde görevi teslim edeceğini açıkladı

Tunus Başbakanı Meşişi, Cumhurbaşkanı'nın yeni bir isim ataması halinde görevi teslim edeceğini açıkladı

Tunus Cumhurbaşkanı Said bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

Tunus Ulusal Belediyeler Birliği: Cumhurbaşkanı'nın kontrolü ele geçirmesi için darbe yapıldı

ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz

ABD: Tunus'taki gelişmelerden dolayı endişeliyiz
Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi: Tunus'ta yaşananlar karşı devrim güçlerinin planıdır

Ürdün'deki İslami Çalışma Cephesi: Tunus'ta yaşananlar karşı devrim güçlerinin planıdır
Arap Birliği Genel Sekreteri'nden 'Tunus'un yaşadığı çalkantılı süreçten hızlıca çıkması' temennisi

Arap Birliği Genel Sekreteri'nden 'Tunus'un yaşadığı çalkantılı süreçten hızlıca çıkması' temennisi