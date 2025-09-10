Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Tunus İçişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosuna yönelik İHA saldırılarının "planlı olduğunu" tespit ettik

Tunus İçişleri Bakanlığı, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının "planlı bir şekilde yapıldığını tespit ettiklerini" açıkladı.

Mehmet Akif Turan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Tunus İçişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosuna yönelik İHA saldırılarının "planlı olduğunu" tespit ettik

Tunus

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve başkent Tunus’taki Sidi Busaid limanında bekleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneye Pazartesi gecesi düzenlenen İHA saldırısının ardından Salı gecesi de ikinci bir tekneye İHA saldırısı gerçekleştirilmişti.

Can kaybının olmadığı iki saldırıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Küresel Sumud Filosu katılımcıları saldırıları teyit ederken, Tunus emniyet güçleri İHA saldırılarının söz konusu olmadığını teknelerde çıkan yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'na 40'ın üzerinde ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

