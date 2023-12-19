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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tunus Ulusal Barosu, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyor

Tunus Ulusal Baro Başkanı Hatem Mazio, Arap Avukatlar Birliği ile beraber İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’ye yönelik saldırılarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması için dava açacaklarını söyledi.

Mehmet Akif Turan  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Tunus Ulusal Barosu, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyor

Tunus

Tunus Ulusal Baro Başkanı Mazio, başkent Tunus’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mazio, “Biz bir direniş ordusu oluşturmak istiyoruz, özel bir ordu. Filistin davasını destekleyen hukukçulardan oluşan yasal bir ordu. Filistin davasını başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere tüm uluslararası platformlarda, Siyonist savaş suçlularının izini sürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de savaş suçu işleyenlerin kim olduklarına bakmaksızın ceza almalarını istediklerini belirten Mazio, “Tunus Ulusal Barosu olarak Arap Avukatlar Birliği dahil olmak üzere birçok hukukçu arkadaşımızla birlikte, başta Netanyahu olmak üzere Siyonistlere karşı mahkeme celbi çıkarmak için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne baş vuracağız.” diye konuştu.

Siyonistlerin işlediği suçların gözden kaçmaması gerektiğini vurgulayan Mazio, uluslararası kurumların adaleti sağlama konusundaki görevlerini yerine getirmeleri ve çifte standart uygulamaması için gerekli adımları atacaklarının sözünü verdi.

Birkaç ülkeden yaklaşık 300 avukatın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtığına dikkat çeken Mazio, “Bu şikayetin, Roma Sözleşmesi'ne göre savaş suçu oluşturan soykırım, ırkçılık, zorla yerinden etme, sivillerin kuşatılması, gıda ve sağlık malzemelerinin engellenmesi suçlarıyla da ilgili mağdurların ifadelerinin ardından yapıldığını” söyledi.

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