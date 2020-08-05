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Dünya

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi: Tunus Meclisi ve halkı Lübnan halkıyla dayanışma içindedir

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan duydukları üzüntüyü dile getirerek, Tunus parlamentosunun, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ekrem Biçeroğlu   | 05.08.2020
Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi: Tunus Meclisi ve halkı Lübnan halkıyla dayanışma içindedir Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunisia

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "Tunus milletvekilleri ve tüm Tunus halkı bu üzücü hadise karşısında Lübnan halkıyla dayanışma içindedir." diyen Gannuşi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Gannuşi, kardeş Lübnan halkına gereken tüm yardımların yapılması için seferber olacaklarını vurguladı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.


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