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Dünya

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlattı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere eş zamanlı olarak yoğun hava saldırısı başlattığı belirtildi.

İdiris Okuduci  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı başlattı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki 4 noktayı en az 13 defa vurdu.

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgelerin Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab, Ramya, Cebel Bolat ve Hale Verde olduğu aktarıldı.

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