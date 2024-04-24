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Dünya

FBI: TikTok, Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağlıyor

FBI Direktörü Wray, Çinli Bytedance firmasının ana ortağı olduğu TikTok uygulamasının Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağladığını savundu.

Lejla Biogradlija  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
FBI: TikTok, Çin'e milyonlarca kullanıcının verilerini kontrol etme olanağı sağlıyor

Ankara

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, NBC News'e yaptığı açıklamada, ABD gündemine dair değerlendirmede bulundu.

ABD'de TikTok'un yasaklanmasının gündemde olduğu bugünlerde uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Wray, "Bu, bizim için ulusal güvenlik meselesi. TikTok'un bağlı bulunduğu ana şirket, Çin hükümeti yönetiminde. Bu da Çin istihbarat servisine milyonlarca kullanıcıdan veri toplama ve algoritmaları kontrol etme olanağı veriyor." ifadelerini kullandı.

Wray, Tiktok'un "kontrol etme" yeteneği sayesinde Çin Komünist Partisine (ÇKP) hizmet ettiğini savunarak "Böylece ÇKP söylemleri öne çıkarılabiliyor, Çin hükümetine yapılan eleştiriler de önemsiz gibi gösteriliyor. Bu bağlamda milyonlarca kullanıcı ÇKP propagandasının savunucusu haline gelebiliyor." diye konuştu.

Çin hükümetinin yazılımı kontrol edebildiğini iddia eden Wray, "Bu da milyonlarca telefon ve elektronik cihazın güvenliğini tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Wray, TikTok'un ABD'deki milyonlarca kullanıcısına uyarıda bulunarak "ÇKP'nin yönetimindeki Çin hükümetinin uygulamasını dikkate almanızı öneririm." dedi.

Son dönemde ABD genelindeki üniversitelere yayılan İsrail karşıtı gösterileri de değerlendiren Wray, "Bu gösteriler FBI'ın takibinde değil ancak kampüslerde oluşabilecek güvenlik tehdidine karşı polis güçleriyle istihbaratı paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Senatosu, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarıyı onayladı

Bu arada ABD Senatosu, TikTok'un devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısına onay vermişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde, ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle veya tamamen çıkarılması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde TikTok'un ana ortağı ByteDance'in, şirketin devri konusunda Washington ve Pekin'in birbirine zıt taleplerinin baskısıyla karşı karşıya kalması muhtemel.

Eski ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, tasarının yasalaşmasıyla devri gündeme gelecek olan TikTok'u satın almak için bir yatırımcı grubu kuracağını duyurmuştu. Uygulamayı kullanıcıların sevdiğini ve kapatılmaması gerektiğini savunan Mnuchin, "Bunun ABD'li işletmelere ait olması gerekir. Çinlilerin, bir ABD şirketinin Çin'de böyle bir şeye sahip olmasına asla izin vermesi mümkün değil." ifadesini kullanmıştı.

Çin hükümetinin ByteDance'in TikTok'u ABD'li bir alıcıya satmasına izin verip vermeyeceği belirsizliğini korurken TikTokCEO'su Shou Zi Chew, satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti.

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