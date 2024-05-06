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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, olayların anlatımında sosyal medyanın baskın hale geldiğini ve bu durumun, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra yaşananları kamuoyuna aktarmasını zorlaştırdığını" öne sürdü.

Aynur Şeyma Asan  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney, McCain Enstitüsünün Arizona eyaletinde düzenlenen 2024 Sedona Forumu'nda konuştu.

Senatör Romney, Blinken'a 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, "varsayılanın aksine halkla ilişkiler (PR) konusunda başarılı olmadığını" belirterek, bunun nedenine ilişkin bir soru yöneltti.

Blinken ise bu durumun değişen medya çevresinden kaynaklı olduğunu savunarak, "Tabii şimdi her milisaniyede yeni dürtü ve girdiler içeren bilgi akışı içindeyiz." diye konuştu.

İsrail açısından sosyal medyanın olayların anlatım şeklinde "baskın hale geldiğini" söyleyen Blinken, "Bağlam, tarih, gerçeklerin kaybolduğu; görüntülerin duygu ve etkisinin baskın olduğu bir sosyal medya ekosistemi var. Ve buna mani olamayız fakat aynı zamanda bu, yaşananları aktarma şeklini çok zorlaştırıyor." yorumunda bulundu.

Romney de Blinken'ın sözlerinin, "TikTok'un kapatılması konusundaki yoğun desteğin sebebini açıklar nitelikte olduğunu" kaydederek, TikTok'ta Filistinlilerden söz eden paylaşımların sayısının diğer sosyal medya platformlarına göre daha fazla olduğunu savundu.

ABD Senatosu, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, TikTok'un devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısına onay vermişti.

"Ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde, ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak. Aksi takdirde TikTok'un ABD'deki internet uygulama mağazalarından 5 ay süreyle veya tamamen çıkarılması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde TikTok'un ana ortağı ByteDance'in, şirketin devri konusunda Washington ve Pekin'in birbirine zıt taleplerinin baskısıyla karşı karşıya kalması muhtemel.

Öte yandan, TikTok Sözcüsü, ABD'nin sosyal medya platformunu yasaklama girişiminin milyonlarca ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Çin hükümetinin ByteDance'in TikTok'u ABD'li bir alıcıya satmasına izin verip vermeyeceği belirsizliğini korurken, TikTok CEO'su Shou Zi Chew, satışın bir seçenek olmadığını ima etmişti.

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