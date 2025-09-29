Dolar
41.58
Euro
48.79
Altın
3,815.17
ETH/USDT
4,110.00
BTC/USDT
112,043.00
BIST 100
11,197.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacakları maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engelleyen ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 günlük yolunun kaldığı açıklandı.

Fekry Abdeen, Muhammed Emin Canik  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

İstanbul

Küresel Sumud Filosu'nun​​​​​​​ ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yapılan açıklamada, filonun Gazze Şeridi'ne 589 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

İki yeni geminin daha katıldığı filonun 3-4 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Filo 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek." ifadesi kullanılan açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunda kararlılık gösterildiğinin altı çizildi ve küresel dayanışma çağrısında bulunuldu.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercih sürecini başlattı
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki
İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Can Holding'e yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 3-4 gün içinde ulaşması planlanıyor

Trump, "Orta Doğu'da barış için gerçekten iyi bir şans olduğunu" belirtti

İsrail ordusu Gazze’deki el-Hılu Hastanesi’ni vurdu

İsrail basınına göre ordu Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor

İsrail basınına göre ordu Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor
Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek

Kilis ve Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek
ABD'de İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen fenomenler sosyal medyada gündem oldu

ABD'de İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen fenomenler sosyal medyada gündem oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet