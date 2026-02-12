Dolar
Dünya

Trump'tan Pentagon'a "enerji alımlarında kömür santralleriyle çalışma" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, enerji alımlarında ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) doğrudan kömür santralleriyle çalışmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Hakan Çopur  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Trump'tan Pentagon'a "enerji alımlarında kömür santralleriyle çalışma" talimatı

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, ülkedeki kömür üretimini artırdıklarını ve bunun ekonomi için önemini anlattı.

Kömür üreticileri tarafından üretime yaptığı katkılardan dolayı kendisine ödül verilen Trump, bununla gurur duyduğunu ve Amerikan ekonomisinde kömürün çok önemli bir yeri olduğunu anlattı.

ABD Başkanı, "Bu nedenle, Savaş Bakanlığı'na yeni elektrik satın alma anlaşmalarında kömür santralleriyle doğrudan çalışmasını ve daha güvenilir bir şekilde elektrik temin etmesini emreden bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Artık ordu aracılığıyla çok miktarda kömür satın alacağız ve bu daha ucuz ve etkili olacak." şeklinde konuştu.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasının kendileri açısından çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, "(Joe) Biden ve radikal sol, kömürü ortadan kaldırmak istedi. Ben ise bu yönetimin ilk gününde kömüre karşı olan savaşı sona erdirdim. Adaletsiz ve tek taraflı Paris İklim Anlaşması'ndan çekildik. Kimsenin 10 sent ödemek zorunda olmadığı yere biz 1 trilyon dolar ödüyorduk." değerlendirmesini yaptı.

Başkanlığının ilk yılında 74 kömür santralinin kapatılmasını engellediğini anlatan Trump, yeni kömür santrallerinin açılması için şirketlere ruhsatlar vereceklerini ifade etti.

Daha sonra kendisine verilen ödülle birlikte maden işçileriyle hatıra fotoğrafı çektiren Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basına kapalı görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan salondan ayrıldı.

