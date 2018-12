Trump'tan 'Noel Baba'ya inandığını' söyleyen çocuğa 'marjinal' yanıt

WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Noel etkinliği kapsamında telefonlarına yanıt verdikleri ülke genelinden çocuklarla sohbet etti.

Trump'ın, Noel Baba'ya inandığını söyleyen Coleman adındaki 7 yaşında bir çocukla yaptığı sohbet sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI