ABD'de yargıç, Trump'ın Harvard'ın fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı buldu
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bularak, fonların üniversiteye aktarılmasının önünü açtı.
Ankara
ABD basınına göre, Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesinin ve çalışanlarının Trump'ın kararına karşı açtığı dava hakkında 84 sayfalık kararını açıkladı.
- Trump yönetimi, taleplerine uymayan Harvard Üniversitesinin 2,2 milyar dolarlık fonunu dondurdu
- Trump yönetimi, hükümetin Harvard ile yaptığı kalan sözleşmeleri de iptal ediyor
- Eski Harvard rektöründen "ABD'nin temel ilkelerine yönelik tehditlere karşı ses çıkarma" çağrısı
- ABD Başkanı Trump, Harvard'ın 3 milyar dolarlık hibe parasını başka okullara aktarmayı düşündüğünü belirtti
- ABD'li eski hakim Sheppard: Harvard'ın, dünya vatandaşlarını misafir etme hakkı var
- Trump'tan Harvard Üniversitesine yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlama kararı
- Trump, Harvard Üniversitesi yönetimiyle gelecek hafta anlaşmaya varılabileceğini duyurdu
- Trump, Harvard davasına bakan yargıcı "felaket" şeklinde nitelendirdi
- ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine 60 milyon dolarlık ek kesinti
- Trump, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan üniversitelerden Harvard'ı hedef aldı
Kararda, Trump'ın söz konusu kararının anayasanın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğunu belirten yargıç, fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmetti.
Trump yönetiminin Harvard'ın antisemitizm ile mücadelede geç kaldığı gerekçesiyle fonları kestiğine işaret eden Burroughs, "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.
Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık
Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.
Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.
Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.