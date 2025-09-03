Dolar
logo
Dünya

Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olmadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini belirterek, "Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olmadığını savundu

Ankara

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Çin’de düzenlenen askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini bildirdi.

Çin dahil bazı ülkelerin ABD'ye karşı uluslararası koalisyon kurmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna karşılık Trump, "Kesinlikle hayır. Çin'in bize ihtiyacı var." yanıtını verdi.

Trump, "Ben böyle bir şey göremiyorum. Bildiğiniz gibi (Çin Devlet Başkanı) Şi ile çok iyi bir ilişkim var. Ama Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." diye konuştu.

"Güç ekseninden endişe duymuyorum"

Trump, dün katıldığı bir radyo programında da ​​Rusya ile Çin arasında oluşabilecek "güç ekseninden endişe duymadığını" vurguladı.

ABD'nin "dünyanın en güçlü askeri güçlerine" sahip olduğunu, bu ülkelerin askeri güçlerini asla ABD’ye karşı kullanmayacaklarını savunan Trump, "İnanın bana, bu, yapabilecekleri en kötü şey olur." şeklinde konuştu.
Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri kapsamında ağustosta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği sürece yönelik soruya cevabında, Rus lider konusunda "hayal kırıklığına uğradığının" altını çizdi.

Başkan Trump, ABD'nin Ukrayna'daki insanların yaşamlarına yardımcı olmak için bir şeyler yapacağını da sözlerine ekledi.

Açıklamanın, ⁠Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül’de yayımlanması dikkati çekti.

Törenler

Tarihi meydandaki geçit törenleri kapsamında Çin, yeni insansız hava araçları, siber ve elektronik harp araçları ve hipersonik silahlar dahil yeni nesil askeri kapasitelerini sergiliyor.

Geçit törenlerine Rusya, İran, Pakistan, Moğolistan, Kuzey Kore, Myanmar, Slovakya, Sırbistan, Özbekistan ve Belarus liderlerinin katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya'yı ülkesine karşı komplo kurmakla suçladı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Cevaplanması gereken en önemli soru, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, bir yabancı işgalciden özgürlüğünü güvence altına almak için ABD'nin Çin'e verdiği muazzam destek ve kandan bahsedip bahsetmeyeceğidir." ifadelerini kullandı.

Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirten Trump, cesaret ve fedakarlıklarının "haklı olarak onurlandırılıp hatırlanacağını" umduğunu vurguladı.

Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

"Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin."

Açıklamanın, ⁠Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda büyük askeri geçit töreninin düzenleneceği 3 Eylül’de yayımlanması dikkati çekti.


