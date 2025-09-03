ABD Başkanı Trump, Polonya'daki Amerikan askerlerinin kalacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bulunan yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin bu ülkede görev yapmaya devam edeceğini belirterek, "Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." dedi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu anlatan Trump, Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu belirtti.
Polonya'daki ABD askerlerinin kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Evet öyle düşünüyorum. Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." değerlendirmesini yaptı.
Bu ülkede bulunan yaklaşık 10 bin ABD askerinin Polonya'nın savunmasına destek olduğunu ifade eden Trump, bu askerlerin orada kalmaya devam edeceğini belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de ABD askeri varlığının ülkesinde ilk kez çok olumlu şekilde karşılandığını ve Polonya halkının özellikle "Rusya tehdidi" karşısında bundan memnun olduğunu vurguladı.
Trump, Epstein dosyası gündeminin "Demokratların oyunu" olduğunu savundu
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan kamuoyunda son dönemin en tartışmalı başlıklarından biri olan ve bazı Kongre üyelerinin de gündeme getirdiği Epstein dosyalarının açıklanmasıyla ilgili sorulara da cevap verdi.
ABD Başkanı, Epstein dosyası ile ilgili gündemin "Demokratların oyunu" olduğunu savundu ve bu konunun gündemi değiştirme amacıyla sıcak tutulduğunu ileri sürdü.
Trump, "Bu, Demokratların hiç bitmeyen bir aldatmacası. Bana biraz Kennedy durumunu hatırlatıyor. Onlara defalarca, her şeyi verdik ama kimse tatmin olmadı. Anladığım kadarıyla (Epstein dosyasıyla ilgili) binlerce sayfalık belge verilmiş. Bu gerçekten Demokratların bir oyunu. İnsanları, Başkan olduğumdan beri ulus olarak elde ettiğimiz başarılarla hiç alakası olmayan bir konu hakkında konuşmaya zorluyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Temsilciler Meclisi Üyeleri Cumhuriyetçi Thomas Massie ile Demokrat Ro Khanna, Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sunmuştu.
Komite Başkanı James Comer, 5 Ağustos'ta Epstein ile ilgili kayıtlar için bir mahkeme celbi yayımlamıştı.
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.
İnceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.
Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı.
Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.
Trump: "Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor"
ABD ile Polonya'nın özellikle savunma anlamında önemli bir işbirliğine imza attığını dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.
Halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile masaya oturmayan Rusya Devlet Başkanı Putin'e nasıl bir mesajı olduğu sorulan ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor. Kendisi bir şekilde kararını verecektir. Kararı ne olursa olsun ya bundan memnun olacağız ya da memnun olmayacağız. Eğer memnun olmazsak sonuçlarını göreceksiniz." diye konuştu.
Trump, Putin'le görüştükten sonra kararını verecek
Putin'le birkaç gün içinde bir görüşme yapacağını kaydeden Trump, bu görüşmede ortaya çıkacak tabloya göre nasıl hareket edeceğine daha net karar vereceğini vurguladı.
ABD Başkanı, "Rusya'ya karşı çok sert önlemler aldık biliyorsunuz. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde onunla konuşacağım ve durumu göreceğiz." yorumunu yaptı.
İki ülkenin halen barış anlaşması için masaya oturmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını yineleyen Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın asker kaybetmeye devam ettiğini belirtti.
Hindistan'ın Rusya'dan petrol almasını yaptırım yoluyla engelleyerek Moskova'ya "ikincil" önemli bir yaptırım uyguladıklarını anlatan Trump, "Hindistan’a getirdiğim yaptırımı unutmayın. Rusya’ya milyarlarca dolara mal oldu. Ancak Rusya’ya henüz ikinci ve üçüncü aşama yaptırımları getirmedim." şeklinde konuştu.
"Benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim"
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çin'de gerçekleştirilen askeri geçit törenine ilişkin soruları da yanıtlarken, söz konusu töreni izlediğini söyledi.
Trump, askeri geçit töreniyle ilgili, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim. Devlet Başkanı Şi (Cinping) dün gece konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi çünkü Çin'e çok yardım ettik." ifadelerini kullandı.
Çin Devlet Başkanı ile iyi dost olduklarını ve Şi'nin konuşmasında ABD'den bahsetmemesinden memnun olmadığını kaydeden Trump, "Belki yanılıyorumdur ama ABD'nin, Çin'in özgürlüğünü kazanmasına yardım ettiği için yeterince takdir edildiğine inanmıyorum." diye konuştu.