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Dünya

Trump'tan Kanada'dan gelen alüminyuma yüzde 10'luk gümrük vergisi için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.

Dildar Baykan   | 07.08.2020
Trump'tan Kanada'dan gelen alüminyuma yüzde 10'luk gümrük vergisi için kararname

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletinde yaptığı konuşmada, Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını anımsatarak, "Yönetimim, Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak, iş alanlarımızı yok etmeyeceğine yönelik aldığı söz üzerine gümrük vergisini kaldırmıştı çünkü bunu yapıyorlardı." dedi.

Kanada'nın ABD'den yararlandığını öne süren Trump, bu yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanması için bir kararname imzaladı.

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