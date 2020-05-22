Euro
7.43
Dolar
6.82
BIST 100
103,024.30
Altın
1,734.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethanelerin açılmasına izin verin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan camiler de dahil olmak üzere ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

Dildar Baykan   | 22.05.2020
Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethanelerin açılmasına izin verin' çağrısı

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor." dedi. 

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığını anımsatan Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
İngiltere yurt dışından gelenleri karantinaya alacak
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 116 bin 111'e ulaştı
Yeni Malatyaspor'da 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye ile Rusya ortak Kovid-19 aşısı geliştirme konusunda görüşüyor

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

UNICEF: 80 milyon çocuk Kovid-19 salgını nedeniyle risk altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 gibi felaketlere karşı karşılıklı güçlendirme politikaları olmalı

Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethanelerin açılmasına izin verin' çağrısı

Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethanelerin açılmasına izin verin' çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 289'a yükseldi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı