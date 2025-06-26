Trump'ın Özel Temsilcisi, Abraham Anlaşmaları'na taraf ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtti.
Ankara
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, konuk olduğu CNBC televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Witkoff, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in İran'a saldırması sonucu başlayan çatışmanın sona erdiğini ve bu çatışmaların sonu gelmeyen bir savaşa dönüşmesinin önüne geçildiğini kaydetti.
Taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduklarını ifade eden Witkoff, böylesine kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olduğuna dair güçlü sinyaller aldıklarını ve İran'ın buna hazır olduğuna yönelik şahsi bir kanaatinin oluştuğunu söyledi.
Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirterek, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." dedi.
İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlamasının "kırmızı çizgi" olduğunu ifade eden Witkoff, bunun yanı sıra İran'ın silahlanmaktan kaçınmasının da önemli bir sınır olduğunu ifade etti.
Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma kırmızı çizgimizdir. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürükler." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.