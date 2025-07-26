Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,741.90
BTC/USDT
117,938.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ı, İskoçya ziyareti sırasında Edinburgh ve Aberdeen kentlerinde protesto eden yüzlerce gösterici, İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı Gazze'deki insani krize dikkati çekti.

Zuhal Demirci  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti Fotoğraf: Yunus Dalgıç/AA

Londra

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek üzere İskoçya'ya özel ziyarette bulunan Trump, Turnberry golf tesisinde golf oynadığı sırada Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde ve Aberdeen'de göstericiler tarafından protesto edildi.

Trump'ın İskoçya'ya yaptığı ziyarete tepki gösteren yüzlerce kişi, "(Trump) Burada istenmiyor, hiçbir yerde istenmiyor", "Faşizme hayır, Trump'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in açlık ve kıtlığı dayattığı abluka altındaki Gazze'deki insani krize de dikkati çeken protestocular, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı.

Göstericiler, "Öldürmeye son verin" ve "Trump'ı durdurun, Özgür Gazze" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de açlıktan ölen çocuklara ait fotoğrafları taşıdı.

Trump, İngiltere Başbakanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın İskoçya ziyareti kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Trump, dün "Air Force One" uçağı İskoçya'ya indikten sonra 20'den fazla araçtan oluşan konvoy eşliğinde Turnberry'e geçti. Havalimanı ve tesis çevresinde yollar kapatılırken, askeri personel bölgeyi kontrol altına aldı ve otel çevresine güvenlik bariyerleri kuruldu.

Trump, 29 Temmuz'a kadar sürecek ziyareti sırasında Aberdeenshire'daki golf tesisinde ikinci golf sahasının açılışını yapacak.

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ile bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye resmi ziyarette bulunacak.

Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından ağırlanacak olan Trump, ziyaret kapsamında Starmer ile de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Silopi'de kırıldı
Hava sıcaklığı 27 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Yumaklı: 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik
Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı

Benzer haberler

İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi

İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

Saraybosna'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti

Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti
Trump, Kamboçya ve Tayland liderleriyle görüşerek çatışmaların durdurulmasını istiyor

Trump, Kamboçya ve Tayland liderleriyle görüşerek çatışmaların durdurulmasını istiyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet