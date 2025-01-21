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Dünya

Trump'ın af kararnamesiyle, 6 Ocak Kongre baskınına karışan aşırı sağcı liderler hapisten salındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışanlarla ilgili görevdeki ilk gününde imzaladığı af kararnamesiyle, aşırı sağcı "Proud Boys" ve "Oath Keeper" olarak bilinen Trump destekçisi grupların liderleri salındı.

İslam Doğru  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Trump'ın af kararnamesiyle, 6 Ocak Kongre baskınına karışan aşırı sağcı liderler hapisten salındı

New York

Trump'ın af kararnamesiyle, 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yargılanmış yaklaşık 1600 kişinin hapishanelerden bırakılmasına başlandı.

Yargılanmaları sürecinde ABD'de uzun süre gündem olan Proud Boys'un eski lideri Enrique Tarrio ve Oath Keepers grubunun lideri Stewart Rhodes de cezalarını çektikleri Teksas ve Florida'daki hapishanelerden salındı.

Tarrio'nun hapishaneden bırakılması sırasında bir grup Proud Boys üyesi, ellerinde Amerikan bayrakları ve "Hiç kimse geride bırakılmayacak", "Birinci günden itibaren tüm j6 rehinelerini affedin" yazılı tabelalarla destek gösterisinde bulundu.

Kongre baskını nedeniyle ceza alanların, gün içinde bulundukları hapishanelerden serbest bırakılmasının süreceği kaydedildi.

Baskındaki rolleri nedeniyle "isyanı organize etmek" ve "komplo kurmak" suçlamalarıyla yargılanmaları sonucunda Rhodes, Mayıs 2023'te 18 yıl, Tarrio da Eylül 2023'te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davalarında yargılanan yaklaşık 1600 kişi içinde en uzun hapis cezası alanlar olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Oval Ofis'te görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkarmıştı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlananlar için "Bunlar rehine." diyen Trump, kararnameyi imzalarken, "Açıkçası bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

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