Dolar
41.30
Euro
48.41
Altın
3,629.54
ETH/USDT
4,425.00
BTC/USDT
114,051.00
BIST 100
10,615.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve güvenlik güçlerinin, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırının failini yakalama çalışmaları sürüyor.

Aynur Şeyma Asan  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

Utah eyaletinden ismi paylaşılmayan bazı yetkililer, saldırının ardından gün içinde 2 şüphelinin gözaltına alındığını ancak olayla bağlantılı olmadıkları değerlendirildiğinden serbest bırakıldıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, FBI ve güvenlik güçlerinin, kimliği belirlenemeyen şüpheliyi arama çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan, güvenlik güçlerinin, Utah Valley Üniversitesi kampüsünde bölgedeki kişilere, gösterdikleri fotoğraftaki kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordukları ifade ediliyor.

FBI'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kirk'e silahlı saldırı düzenleyen kişinin bulunması için yürütülen soruşturmada "tüm kaynakların kullanıldığı" belirtildi.

Kirk'ün silahlı saldırıya uğradığı etkinliğin düzenlendiği Utah Valley Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsün 15 Eylül'e kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Üniversitede çevrim içi eğitim dahil tüm faaliyetlere ara verildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün yayınladığı videolu mesajda Kirk'ten "şehit" diye bahsetti.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

ABD'de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırgan aranıyor

ABD Eğitim Bakanlığı, azınlık öğrencileri için ayrılan 350 milyon dolarlık fonu durdurdu

WSJ: Trump, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından Netanyahu ile gergin bir görüşme yaptı

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü

Sisi ile Pezeşkiyan İran'ın nükleer enerji meselesini görüştü
Çin ve ABD'nin dışişleri ile savunma bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü

Çin ve ABD'nin dışişleri ile savunma bakanları iki ülke ilişkilerini görüştü
ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor

ABD'de silahlı saldırıda ölen aktivist Charlie Kirk, Trump ve İsrail'e desteğiyle biliniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet