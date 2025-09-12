Trump, öldürülen Charlie Kirk'in katil zanlısının gözaltına alındığını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, suikast sonucu öldürülen Charlie Kirk'in katil zanlısının yakalandığını, katıldığı canlı televizyon programında açıkladı.
Washington
ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Trump, "Çok büyük bir ihtimalle (Kirk'ü öldüren kişiyi) gözaltına aldık. Herkes çok iyi iş çıkardı." ifadesini kullandı.
Trump, “Kendisine çok yakın biri onu ihbar etti.” dedi.
Charlie Kirk'in öldürülmesi
ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, 10 Eylül'de yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramıştı.
Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun hedefi olmuştu.
Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
ABD medyasındaki bazı haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra bu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.
ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta da 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.
Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.
ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.
Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie, seni seviyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.