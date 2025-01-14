Dolar
35.49
Euro
36.36
Altın
2,663.23
ETH/USDT
3,138.60
BTC/USDT
94,562.00
BIST 100
9,733.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, seçilmiş başkan Donald Trump'a "Grönland'ı Danimarka'dan satın alabilmek için yetki veren" bir tasarıyı Temsilciler Meclisine sundu.

Hakan Çopur  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

Washington

Amerikan medyasına yansıyan ve "Grönland'ı Yeniden Büyük Yapalım Yasası" başlığıyla sunulan tasarı, Cumhuriyetçi meclis üyesi Andy Ogles tarafından hazırlandı.

Temsilciler Meclisinde birçok Cumhuriyetçi ismin destek verdiği tasarı, başkanlık koltuğuna oturduğu zaman Trump'a, "Grönland'ı satın alabilmek için Danimarka ile görüşmeler yapmasına" yetki veriyor.

Temsilciler Meclisinde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçilerin, söz konusu tasarıyı Kongre'nin her iki kanadından da geçirmesi muhtemel gözüküyor.

Tasarının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları için Grönland'ı satın almak istediğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
BUDO'nun yarınki 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
DMM, "Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasını yalanladı
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü

Benzer haberler

Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

Trump'a "Grönland'ı satın almak için görüşme yetkisi" veren tasarı Temsilciler Meclisine sunuldu

ABD'de Trump'ın Kongre baskını davası hakkında hazırlanan rapor yayımlanacak

Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti

ABD'de yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme

ABD'de yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti
İsrail basınına göre Trump, Tel Aviv'den Orta Doğu'da gereksiz çatışmalardan kaçınmasını istedi

İsrail basınına göre Trump, Tel Aviv'den Orta Doğu'da gereksiz çatışmalardan kaçınmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet