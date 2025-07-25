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Dünya

Trump yönetimi, New York kent yönetimine göçmenlik yasalarını uygulamadıkları gerekçesiyle dava açtı

ABD'de Donald Trump yönetimi, New York kent yönetimine göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelledikleri ve geçen hafta bir Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi personelinin öldürülmesinde ihmallerinin bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Yasin Yorgancı  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Trump yönetimi, New York kent yönetimine göçmenlik yasalarını uygulamadıkları gerekçesiyle dava açtı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Ankara

Trump yönetimi, geçen hafta New York'ta Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi personelinin iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından yargıya başvurdu.

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New York Belediye Başkanı Eric Adams ve bazı yetkililerin adının geçtiği davada Trump yönetimi, kent yönetiminin ülkenin göçmenlik politikalarını uygulamadığını savundu.

Gümrük ve Sınır Muhafaza personelinin öldürülmesinde kent yönetiminin ihmalinin araştırılması istenen davada New York'un politikalarının federal yasaların uygulanmasına müdahalede bulunarak Anayasa'nın üstünlük maddesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Son aylarda New York eyaleti, Colorado ve Los Angeles gibi bazı eyaletlere karşı da benzer davalar açıldı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, davaya ilişkin açıklamasında, "New York kenti, sığınmacı politikaları nedeniyle binlerce suçluyu kanunlara uyan vatandaşlara karşı şiddet suçları işlemeleri için sokaklara saldı. New York kenti vatandaşlarının güvenliği için ayağa kalkmazsa biz kalkacağız." dedi.

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