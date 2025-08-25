Dolar
Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Hakan Çopur  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirebileceğini söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuştu.

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtti.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine "Savaş Bakanlığı" ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

