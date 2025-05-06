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Dünya

Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinde denetimi artırmak için "uzlaşma kararı" imzalanmasını önerdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistin’e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı Columbia Üniversitesine yönelik federal denetimi artırmak amacıyla bir "uzlaşma kararı" imzalamasını teklif ettiği öne sürüldü.

Ecem Şahinli Ögüç  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Trump yönetimi, Columbia Üniversitesinde denetimi artırmak için "uzlaşma kararı" imzalanmasını önerdi

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, adı açıklanmayan ve "konuya yakın" kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, federal denetimi artırmak amacıyla Columbia Üniversitesine teklif sundu.

Kaynağa göre Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi yönetimine, tarafların mahkemeye gitmeden anlaşarak imzaladığı ve yasal bağlayıcılığı bulunan bir "uzlaşma kararı" teklif etti.

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Hükümet, uzlaşma kararının kabul edilmemesi durumunda üniversitenin daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı, yargı süreciyle karşı karşıya kalacağı ve sonunda benzer bir uzlaşma kararını imzalamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Trump yönetimi, uzlaşma kararı kapsamında, üniversitenin öğretim üyeleri arasında çeşitliliğin artırılmasını ve öğrenci kabul sürecinde ırkın dikkate alınmamasını talep etti.

Uzlaşma kararının imzalanması halinde, vatandaşlık haklarının ihlal edildiğine yönelik kanıtların bulunması durumunda Columbia Üniversitesinin, iç uygulamalarında gönüllü değişiklikler yapması gerekecek.

Üniversite yetkililerinin konuya ilişkin hükümetle görüşmeleri sürdürdüğü, öte yandan yetkililerin rıza kararnamesini kabul edip etmeme konusunda da kararsız olduğu belirtiliyor.

Harvard, Columbia ve UPenn

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

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