Euro
9.06
Dolar
7.46
BIST 100
1,565.01
Altın
1,848.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump’ın Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany nişanlandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki son gününde, kızı Tiffany Trump için nişan töreni düzenlendi.

Dildar Baykan   | 20.01.2021
Trump’ın Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany nişanlandı

Washington DC

Trump’ın, 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini 20 Ocak Çarşamba düzenlenecek tören ile Joe Biden devralacak. 

Beyaz Saray’da son tam gününü geçiren Trump’ın özel hayatında da önemli bir gelişme oldu.

Trump’ın kızı Tiffany Trump, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Michael Boulos ile nişanlandığını duyurdu.

Nişanın ardından Beyaz Saray’ın bahçesinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Tiffany Trump, “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle burada hatıralar biriktirmek onur vericiydi. Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı.” notunu düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı
ABD'de Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili sıkıntılar devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Wall Street Journal: Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında

Wall Street Journal: Trump yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında

Trump’ın Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany nişanlandı

Trump veda konuşmasında Biden yönetimine 'başarı' diledi

Trump'ın başkanlık döneminde geleneksel basın ve sosyal medya ile savaşı bitmedi

Trump'ın başkanlık döneminde geleneksel basın ve sosyal medya ile savaşı bitmedi
ABD Başkanı Trump 4 yılda ekonomideki öngörülemez politikalarıyla ses getirdi

ABD Başkanı Trump 4 yılda ekonomideki öngörülemez politikalarıyla ses getirdi
Trump Irak’ta nasıl bir miras bıraktı?

Trump Irak’ta nasıl bir miras bıraktı?