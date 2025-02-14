Dolar
36.19
Euro
37.87
Altın
2,931.55
ETH/USDT
2,673.90
BTC/USDT
96,504.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına rağmen "ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarından muaf tutulan Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki savunma işbirliğini artıracaklarını kaydeden Trump, "Bu yıldan itibaren Hindistan'a askeri satışlarımızı milyarlarca dolar artıracak ve F-35 savaş uçakları sağlamanın da önünü açmış olacağız." dedi.

Hindistan daha önce Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına rağmen ABD'deki ilgili yaptırım yasası olan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmuştu.

ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya bölgesinde Çin'i dengelemek adına önemli bir unsur olarak gördüğünü belirterek bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamamıştı.

Washington'ın söz konusu adımı, Rusya'dan aynı sistemleri aldığı için bu yaptırımlara maruz kalan Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Hindistan, Ekim 2018'de Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve ilk parti teslimat Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan yurda döndü
Şanlıurfa'da okulun istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bingöl'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Türk tekstil firmaları Mısır'da ürünlerini tanıttı
FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı

Benzer haberler

Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi

Trump, Hindistan'a F-35 satışının önünü açacaklarını söyledi

Trump, gelecek hafta ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin Suudi Arabistan'da buluşacağını söyledi

Trump ile Modi'den ikili ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme vurgusu

Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye katılmasını istediğini söyledi

Trump, Rusya'nın yeniden G7'ye katılmasını istediğini söyledi
Eski Pentagon yetkilisi: Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye ilişkin meşru kaygıları ele alınmalı

Eski Pentagon yetkilisi: Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG'ye ilişkin meşru kaygıları ele alınmalı
Trump, Rusya ve Çin ile "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istiyor

Trump, Rusya ve Çin ile "nükleer silahsızlanma" görüşmelerine başlamak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet