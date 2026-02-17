Dolar
Dünya

ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şilan Turp  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

Ankara

CBS News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, Baltimore'daki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Yetkililer, çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ifade eden yetkililer, çevredeki bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

