ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
CBS News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, Baltimore'daki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.
Yetkililer, çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.
Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ifade eden yetkililer, çevredeki bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.