Dünya

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü

ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye çıktığı bildirildi.

Mücahit Oktay  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü

New York

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki Dennis M. Lynch Arena'daki lise hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.

"Aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi görünüyor"

Pawtucket Polis Şefi Tina Goncalves, olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, hokey maçında kurşun isabet eden 4 yaralıdan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olaydaki ölü sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.

Goncalves, şüphelinin intihar etmesi sonucunda olayın "aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi" göründüğünü aktardı.

Yerel yetkililer, Federal Soruşturma Bürosu birimlerinin olay yerine eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmek için bölgeye intikal ettiğini, saldırının sebebinin tam olarak ortaya çıkmasının zaman alacağını belirtti.

