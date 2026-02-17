ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü
ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının ikiye çıktığı bildirildi.
New York
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki Dennis M. Lynch Arena'daki lise hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, bir genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Olayla ilgili paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.
"Aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi görünüyor"
Pawtucket Polis Şefi Tina Goncalves, olay sonrası yaptığı basın açıklamasında, hokey maçında kurşun isabet eden 4 yaralıdan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olaydaki ölü sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.
Goncalves, şüphelinin intihar etmesi sonucunda olayın "aile içi anlaşmazlıktan kaynaklanan hedefli bir olay gibi" göründüğünü aktardı.
Yerel yetkililer, Federal Soruşturma Bürosu birimlerinin olay yerine eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerine yardım etmek için bölgeye intikal ettiğini, saldırının sebebinin tam olarak ortaya çıkmasının zaman alacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.