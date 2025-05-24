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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump, Harvard Üniversitesinin "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen ve uluslararası öğrenci kabul programını durdurmaya çalıştığı Harvard Üniversitesinin "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" söyledi.

Irmak Akcan  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Trump, Harvard Üniversitesinin "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirtti

Ankara

CBS News'un haberine göre, Trump, Oval Ofis'te Harvard Üniversitesi hakkında basına konuştu.

Trump, Harvard'a milyarlarca dolar ödendiğine dikkati çekerek, "Ne kadar saçma değil mi? Milyarlarca dolar... Ayrıca bağışları 52 milyar doları buluyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bütçesi hakkındaki yorumlarının ardından Trump, Harvard'ın "yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini" belirtti.

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Harvard, Trump yönetiminin uluslararası öğrenci programını durdurma planını kınadı

Öte yandan Harvard Üniversitesi, Donald Trump yönetiminin uluslararası öğrenci kabul programını durdurma planını kınadı.

Üniversitenin internet sitesinde Trump yönetiminin federal yargıç tarafından geçici olarak durdurulan uluslararası öğrenci kabul programını sona erdirme kararına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, ABD yönetiminin kararının, okulun "akademik bağımsızlıktan vazgeçmeyi reddetmesi" ve federal hükümetin müfredat, fakülte ile öğrenci toplulukları üzerindeki "yasa dışı kontrol iddiasına boyun eğmemesi" nedeniyle misilleme niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin kararının "hukuksuz ve yersiz" olarak nitelendirilerek kınandığı, bu kararın Harvard’daki binlerce öğrenci ve akademisyenin geleceğini tehlikeye attığı vurgulandı.

Karara karşı yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadesine yer verildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek, okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.



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