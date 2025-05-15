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Dünya

Harvard, fon kesintilerine karşı üniversite araştırmaları için 250 milyon dolar ayıracak

ABD yönetiminin Filistin'e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı ve 2 milyar doları aşan federal fonlarını dondurduğu Harvard Üniversitesi, araştırmalarını sürdürmek için kendi kaynaklarından 250 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladı.

Dilara Karataş  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Harvard, fon kesintilerine karşı üniversite araştırmaları için 250 milyon dolar ayıracak

Ankara

Harvard Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin federal fon kesintilerinin yarattığı finansal etkilere karşı harekete geçti.

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Rektör Alan Garber, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmaları desteklemek amacıyla gelecek yıl için ilk etapta 250 milyon dolar fon sağlanacağını bildirdi.

Garber, bu miktarın, dondurulan fonların tamamını karşılamayacağını ancak Harvard'ın kesintilere karşı hukuki mücadele vermeye devam edeceğini belirtti.

Harvard rektörü maaşında kesintiye gidiyor

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı "The Harvard Crimson" gazetesinin haberine göre, Rektör Garber, fonların askıya alınmasının ardından maaşında gönüllü yüzde 25 kesintiye gitme kararı aldı.

Üniversite Sözcüsü Jonathan Swain, konuya ilişkin açıklamasında, Garber'ın kararını Harvard'ın üst düzey yöneticilerine bildirdiğini aktardı.

Gazetede, Garber'ın mevcut maaşı açıklanmasa da kesintinin 2026 mali yılında uygulanacağı belirtilirken, Harvard rektörlerinin yıllık maaşının 1 milyon doları aşabildiği ifade edildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü"nü kurmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD hükümeti daha sonra da kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle Harvard Üniversitesi'ne yönelik 450 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti yapıldığını açıklamıştı.

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