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Dünya

Harvard Üniversitesi, yabancı öğrenci alımını yasaklayan Trump yönetimine dava açtı

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

Şilan Turp  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Harvard Üniversitesi, yabancı öğrenci alımını yasaklayan Trump yönetimine dava açtı

Washington

Harvard Üniversitesi tarafından Boston'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, ABD yönetiminin üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünü durdurmasının "anayasayı ihlal ettiği" belirtildi.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin bu kararının hem üniversite hem de 7 binden fazla vize sahibi üzerinde "yıkıcı etkiye" neden olacağı vurgulandı.

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Bu hamlenin "Harvard Üniversitesinin 4’te birini oluşturan uluslararası öğrenci nüfusunu yok etmeyi hedeflediği" belirtilen dilekçede, uygulamanın yürürlüğe girmesinin engellenmesi amacıyla İç Güvenlik Bakanlığı'na geçici yasaklama emri talebinde bulunulacağı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından paylaştığı açıklamasında, "Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Noem, Trump yönetiminin, Harvard'ı "kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan" sorumlu tuttuğunu ifade etmişti.

Üniversitelerin yabancı öğrencileri kabul etmesinin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunan Noem, "Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

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