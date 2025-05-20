Dolar
38.83
Euro
43.71
Altın
3,211.91
ETH/USDT
2,554.80
BTC/USDT
105,640.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine 60 milyon dolarlık ek kesinti

Trump yönetimi, kampüslerde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği gerekçesiyle daha önce 2,2 milyar dolarlık fon kesintisi yaptığı Harvard Üniversitesine, yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni bir federal kesinti açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine 60 milyon dolarlık ek kesinti

Ankara

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (HHS), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bakanlığın, "yüksek öğretimde medeni hakları korumak için" adım attığı ve Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan üniversitelerden Harvard'ın, "antisemitik tutum ve ırka dayalı ayrımcılığı ele alma konusunda başarısız olduğu" savunuldu.

Üniversiteye yönelik yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni federal fon kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, Trump yönetiminin "kampüslerde ayrımcılığı tolere etmeyeceği ve federal fonların, tüm öğrencileri koruyacak kurumları desteklemesi gerektiği" kaydedildi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Parla" marşını seslendiren öğrencileri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi

Benzer haberler

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine 60 milyon dolarlık ek kesinti

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesine 60 milyon dolarlık ek kesinti

Papa 14. Leo, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile görüştü

FBI, California eyaletindeki saldırının doğum karşıtı düşünceyle bağlantılı olduğunu düşünüyor

ABD-İsrail ittifakında dönüşüm çağrısı: Trump destekçisi Heritage Vakfı'nın raporu ne söylüyor?

ABD-İsrail ittifakında dönüşüm çağrısı: Trump destekçisi Heritage Vakfı'nın raporu ne söylüyor?
ABD üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda "zirveden" düştü

ABD üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunda "zirveden" düştü
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet