Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "bir sonraki adıma" ilişkin kararı vermesi gerektiğini ancak Hamas'ın "Gazze'de kalamayacağını" savundu.

Aynur Şeyma Asan  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Trump, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

Ankara

Trump, Axios haber sitesine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin telefonda açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal kararını destekleyeceğini doğrudan dile getirmese de Trump, "mevcut durumda Hamas'ın esirleri serbest bırakacağına inanmadığını" belirtti.

Trump, İsrail'in "bir sonraki adıma ve Hamas'ın Gazze'de kalıp kalamayacağına" ilişkin karar vermesi gerektiğini ancak kendisine göre, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" iddia etti.

