Dolar
41.27
Euro
48.33
Altın
3,646.24
ETH/USDT
4,315.30
BTC/USDT
111,856.00
BIST 100
10,521.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a gönderdiği öne sürülen "cinsel içerikli" doğum günü mektubun özgünlüğünü yalanladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu

Ankara

NBC News haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Epstein'e yazdığı öne sürülen mektubun özgünlüğünü reddederek, bunun "saçmalık" olduğunu savundu.

Trump, "Bu benim imzam değil ve konuşma tarzım bu değil. Uzun süredir beni takip eden herkes bunun benim dilim olmadığını bilir." dedi.

Epstein'e mektup gönderdiği iddialarını "Ölü bir konu" olarak nitelendiren Trump, "Bu saçmalık ve açıkçası, zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ölü bir konu hakkında yorum yapmam. Tüm yorumları personele ilettim. Bu ölü bir konu." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Cinsel içerikli" doğum günü mektubu

Trump'ın reddettiği "cinsel içerikli" doğum günü mektubu, kamuoyuna açıklanmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürülmüştü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silüeti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu

Benzer haberler

ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti, 2026 öngörüsünü korudu

ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti, 2026 öngörüsünü korudu

Trump, Epstein'a gönderdiği öne sürülen mektubun "özgün olmadığını" savundu

ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı

Trump, ABD ve Hindistan'ın ticaret müzakerelerine devam ettiğini belirtti

Trump, ABD ve Hindistan'ın ticaret müzakerelerine devam ettiğini belirtti
Trump, İsrail'in Katar'a saldırı kararının tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti

Trump, İsrail'in Katar'a saldırı kararının tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti
Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor

Beyaz Saray: İsrail'in Katar saldırısı ABD'nin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet