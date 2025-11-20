Dolar
42.36
Euro
48.91
Altın
4,078.49
ETH/USDT
3,037.70
BTC/USDT
92,556.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı

ABD Başkanı Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki tüm dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladığını açıkladı.

Hakan Çopur  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongre'nin onaylayarak Beyaz Saray'a gönderdiği "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" adlı tasarıyı imzaladığını duyurdu.

Trump, Epstein olayıyla kendisinin değil, eski ABD Başkanı Bill Clinton başta olmak üzere bazı ünlü Demokratların ilgisinin olduğunu ve dosyaların açıklanmasıyla bu gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını savundu.

Bill Clinton'ın Epstein'in uçağıyla 26 kez seyahat ettiğini iddia eden ABD Başkanı, açıklamasında, "Artık Demokratlar ve Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları hakkındaki gerçekler yakında ortaya çıkacaktır çünkü Epstein dosyalarının açıklanması için söz konusu yasa tasarısını imzaladım." ifadesini kullandı.

Amerikan kamuoyunun uzun süredir sonucunu merakla beklediği Epstein dosyalarının açılmasına yönelik yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmişti.

Kongre'deki bu adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dosyaların kamuoyuna açıklanması yönünde fikir değiştirmesinin" ardından gelmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı

Benzer haberler

Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı

Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına onay

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi
ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü
ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz

ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet