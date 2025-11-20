Dolar
Dünya

ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına onay

ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş yarı iletkenlerin ihracatına onay verdiğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Washington DC

Bakanlık, BAE ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatının onaylandığı belirtildi.

Her iki şirketin de 35 bin adede kadar Nvidia'nın Blackwell çipini satın almak için onay aldığı kaydedilen açıklamada, onayların şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, onayların ABD'nin iki ülkeyle arasındaki yapay zeka anlaşmalarının ardından geldiğine işaret edilerek, bunların ABD'nin yapay zekadaki süregelen hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının Amerikan yapay zeka teknolojilerini Suudi Arabistan, BAE ve dünya genelindeki diğer müttefik ve ortaklara ihracatını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

