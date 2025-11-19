Dolar
42.35
Euro
48.99
Altın
4,078.02
ETH/USDT
2,982.40
BTC/USDT
90,617.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarının Kongre'den geçtiğini belirterek, ilgili dosyaları 30 gün içinde açıklayacaklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

Washington

Bakan Bondi, Kongre'de katıldığı bazı toplantıların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kongre'nin her iki kanadından da geçerek dün Beyaz Saray'a gönderilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" için Başkan Donald Trump'ın imzasının beklendiği süreçte Bondi'nin açıklamaları dikkati çekti.

Kongre'nin Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı kabul ederek bu konuda yasal bir adım attığını ifade eden Bondi, Bakanlık olarak kendilerine düşen görevi yapacaklarını ve "30 gün içinde Epstein dosyalarını kamuoyuna açıklayacaklarını" dile getirdi.

"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası", hem Temsilciler Meclisi'nden hem de Senato'dan geçerek imzalaması için Trump'ın masasına gönderilmişti.

Bugüne kadar Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasına yeşil ışık yakmayan ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada dosyaların açıklanması yönünde fikrini değiştirdiğini belirtmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
Harvard, eski rektörü Summers'ın adının Epstein belgelerinde geçmesinin ardından iç inceleme başlattı

Harvard, eski rektörü Summers'ın adının Epstein belgelerinde geçmesinin ardından iç inceleme başlattı
Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet