Dolar
42.35
Euro
48.86
Altın
4,075.33
ETH/USDT
2,947.80
BTC/USDT
89,643.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporu yayımlanmayacak.

Dilara Zengin Okay  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

Washington

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimini yeniden güncelledi.

BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayına ait istihdam raporunun yayımlanmayacağı, ancak kasım ayı raporunun ekim ayına ait bazı verileri de içereceği belirtildi.

Ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı aktarılan açıklamada, bazı verilerin geriye dönük olarak elde edilemeyeceği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayına ilişkin istihdam raporunun 16 Aralık'ta açıklanacağı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, eylül ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı, bu verilerin ekim ayı verileriyle birlikte 9 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

Eylül ayına ilişkin istihdam raporu ise yarın TSİ 16.30'da yayımlanacak.

ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi

Benzer haberler

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
Harvard, eski rektörü Summers'ın adının Epstein belgelerinde geçmesinin ardından iç inceleme başlattı

Harvard, eski rektörü Summers'ın adının Epstein belgelerinde geçmesinin ardından iç inceleme başlattı
Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna konusundaki “olumlu beklentilerle” yükselişe geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet