ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporu yayımlanmayacak.
Washington
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimini yeniden güncelledi.
BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayına ait istihdam raporunun yayımlanmayacağı, ancak kasım ayı raporunun ekim ayına ait bazı verileri de içereceği belirtildi.
Ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı aktarılan açıklamada, bazı verilerin geriye dönük olarak elde edilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayına ilişkin istihdam raporunun 16 Aralık'ta açıklanacağı vurgulandı.
Ayrıca açıklamada, eylül ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı, bu verilerin ekim ayı verileriyle birlikte 9 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.
Eylül ayına ilişkin istihdam raporu ise yarın TSİ 16.30'da yayımlanacak.
ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.