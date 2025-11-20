Dolar
42.35
Euro
48.97
Altın
4,096.83
ETH/USDT
3,043.00
BTC/USDT
92,553.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Muhammed Emin Canik  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

Riyad

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalına konuşan Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Suudi Arabistanlı Bakan, "Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu aktaran Falih, 2025'in iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyümesi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Falih, 90 yılı aşkın tarihe dayanan Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin küresel çaptaki etkilerinin büyük olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te ölen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı

Benzer haberler

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

Suudi Arabistan ile ABD arasında imzalanan anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına onay

ABD Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyalarını 30 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

ABD Başkanı Trump'tan Sudan'daki krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü
ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz

ABD Başkanı Trump: ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ittifakı eskisinden daha da güçlü hale getiriyoruz
ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak

ABD'de ekim ayı istihdam raporu yayımlanmayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet