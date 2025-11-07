Trump: Cumhuriyetçiler, kürsü işgalini sonlandırın ve Amerikan Rüyasını geri getirin
ABD Başkanı Donald Trump, hükümet kapanmasının daha önce hiç olmadığı kadar uzaması üzerine, Senato'daki Cumhuriyetçilere yasama sürecini engelleyen kürsü işgali (filibuster) uygulamasını engelleme çağrısını yineledi.
New York
Trump, ABD merkezli Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Senato'da karar alma sürecini geciktirmek için Demokrat Senatörlerin sık sık başvurduğu kürsü işgali uygulamasının kaldırılması için Cumhuriyetçi Senatörlere seslendi.
ABD Başkanı Trump, paylaşımında, "Cumhuriyetçiler, filibuster uygulamasını sonlandırın ve Amerikan Rüyasını geri getirin. Siz yapmazsanız, Demokratlar yapacak ve bir daha asla göreve gelemeyeceksiniz!" ifadelerine yer verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dakikalar sonra ikinci bir paylaşım yapan Trump, "Sadece 'hayır' deyin (Nükleer Seçenek!). Filibusterı sonlandırın." diye ekledi.
Trump, "nükleer seçenek"le Cumhuriyetçi senatörlerin, kürsü işgalini uygulamasını basit çoğunlukla geçersiz kılmasını talep etmiş oldu. Normalde bir önlem üzerinde uzlaşma sağlamak için beşte üçlük çoğunluk gerekiyor.
Ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanması yaşanırken, Cumhuriyetçi ve Demokratların bütçe konusunda uzlaşamaması ve federal hükümetin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine dair belirsizliğin sürmesi, ekonomideki olumsuz etkileri giderek artırıyor.
ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.
Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarılırken, ordu, istihbarat birimleri, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler gibi kritik hizmetlerdeki personel çalışmaya devam ediyor.
Kürsü işgali
ABD demokrasisinin güvenlik sibobu olarak tanımlanan kürsü işgali uygulaması, senatörlerin daha çok istemedikleri bir tasarının onaylanmasına mani olmak için Senato Genel Kurulu'nda saatlerce konuşmaları eylemine deniliyor. Yasal olarak kısıtlanamayan senatörlerin bu konuşmaları, saatlerce sürebiliyor.
Bu yöntemle partiler arasında uzlaşıya varılarak sonuca ulaşılması teşvik edilirken, Trump'ın bu talebi ise Cumhuriyetçi oylarla kürsü işgali uygulamasını ortadan kaldırarak, çoğunluğa sahip olan grubun istediği tasarıları daha hızlı geçirmesini öngörüyor.
Ancak bazı Cumhuriyetçi Senatörler ise Demokratların çoğunluk olması halinde kendilerinin de bu enstrümana ihtiyaç duyabileceğini belirterek, Trump'ın bu teklifine karşı çıkıyor.
"Pelosi'nin yarattığı pisliğin ortadan kalkacağını görmekten memnunum"
Trump, borsadaki kazançları nedeniyle sık sık eleştirdiği ABD Temsilciler Meclisinin eski başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin siyaseti bırakıp emekliye ayrılma kararından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.
Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İki defa azlimi isteyip başarısız olan, yaşlı ve yıpranmış menfaatçi Nancy Pelosi sonunda siyaseti bırakıyor." ifadesini kullandı.
Pelosi'yi borsadan "yasa dışı" şekilde servet kazanmakla itham eden Trump, paylaşımında, "ABD halkını dolandırdı ve ülke için felaketti. Pelosi'nin yarattığı pisliğin ortadan kalkacağını görmekten memnunum." açıklamasını yaptı.
Trump, milyon dolarlık serveti nedeniyle Pelosi'yi sık sık hedef almış, temmuz ayının sonundaki açıklamasında da Pelosi'nin borsa işlemleri hakkında soruşturulması gerektiğini belirtmişti.
Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi, dün 37 yıllık siyasi yaşamının ardından emeklilik kararını açıklamıştı.
ABD Kongresi'ne ilk defa 1987'de 47 yaşındayken seçilen Pelosi, 2003'de ilk defa Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu'nun başkanlığını üstlenmişti.
2023 yılının başında başkanlık görevinden istifa eden ve Kongre'de daha arka planda çalışmalarına devam eden Pelosi, 250 milyon dolara yakın servetiyle Kongre'nin en zengin üyeleri arasında yer alıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.