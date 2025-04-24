Dolar
38.32
Euro
43.53
Altın
3,316.77
ETH/USDT
1,796.40
BTC/USDT
93,587.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Trump: Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinde barış anlaşmasına yakın olduklarını kaydederek, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor." dedi.

Hakan Çopur  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Trump: Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor

Washington

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenskiy ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin "Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır" yönündeki açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından "son derece zararlı" olduğunu savunmuştu.

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve Witkoff'un bu hafta yeniden Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi
Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı

Benzer haberler

Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik tarifenin indirilmeyeceğini belirtti

Trump, Çin'le anlaşana kadar yüzde 145'lik tarifenin indirilmeyeceğini belirtti

Trump: Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenskiy ile anlaşmamız gerekiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran'a saldırı tehdidini yineledi

ABD Başkanı Trump: Çin ile adil bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Trump: Çin ile adil bir anlaşma yapacağız
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den, Rusya'ya Ukrayna tepkisi: Yeterince toprağınız yok mu?

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'den, Rusya'ya Ukrayna tepkisi: Yeterince toprağınız yok mu?
ABD'de yargıçtan Trump yönetimine, sınır dışı edilen Garcia'ya ilişkin bilgileri paylaşmama suçlaması

ABD'de yargıçtan Trump yönetimine, sınır dışı edilen Garcia'ya ilişkin bilgileri paylaşmama suçlaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet